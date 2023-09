Stadtparktriathlon des FC St. Pauli: HNT-Triathleten weiter auf der Erfolgsspur

Harburg - Es könnte zur Gewohnheit werden: Die Triathleten der HNT auf dem Podest. Beim 22. Stadtparktriathlon des FC St.Pauli gewannen die Dreikämpfer in den sieben Altersklassen, in den Sportler an den Start gingen, stolze neun Medaillen. Darunter auch die Seriensieger der Vergangenheit: Robert Harcenko (Schüler A) und Amina Reich (Schülerinnen B). Beide mussten bei sommerlichen Temperaturen im Hamburger Stadtpark auf der Laufstrecke schon nicht einmal mehr alles geben und konnten das Rennen am Modelbootteich gegenüber dem Planetarium locker austrudeln lassen, so groß war ihr Vorsprung.

Harcenko hatte nach 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Rad fahren und 2,5 Kilometer Laufen über zwei Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz. Einmal mehr eine eindrucksvolle Vorstellung des Triathleten aus dem Profil der StS Fischbek-Falkenberg.

Auch bei Amina Reich war der Sieg nie ernsthaft in Gefahr. Nach 200 Meter Schwimmen, 5 Kilometer Rad fahren und 1 Kilometer Laufen erreichte die HNT-Triathletin im Trikot der StS FiFa nach 19:54 Minuten das Ziel. Dort wartete sie freudig auf ihre Trainings- und Klassenkameradinnen. Ida Kays (21:07) und Lotta Wietbrok (21:08) lieferten sich auf den letzten Metern noch einen Sprint um die beiden anderen Podestplätze. Erstmals in der Geschichte des KidsCup wurde damit in einer Altersklasse das gesamte Podium mit HNT-Triathleten geschmückt.

Silber gab es zudem für Lily Gatzka (Schülerinnen C; 100 Meter Schwimmen, 2km Rad fahren, 500m Laufen) nach 15:15 Minuten. Silber erkämpften sich auch Svea Hitzwebel (Jugend B; 38:00 Minuten) und Dennis Burlutzki (Jugend B) nach 32:16 Minuten. Burlutzki musste sich damit nur Jesse Hinsch geschlagen geben, der inzwischen sogar zur nationalen Spitze zählt. Bronze gab es zudem für Schwester Diana (Schülerinnen A) und Martin Gatzka (Schüler A).

Aber auch alle anderen HNT-Triathleten zeigten noch einmal tolle Leistungen und sicherten sich so wichtige Punkte im Kampf und den KidsCup des Hamburger Triathlon-Verbandes, einer aus fünf Rennen bestehenden Wettkampfserie. „Das war wirklich wieder ein toller Wettkampf. Alle Kids haben einmal mehr gezeigt, warum wir in Hamburg im Nachwuchsbereich ganz weit vorne sind“, sagte Trainer Martin Schulz.