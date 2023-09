Start in die neue Volleyball-Saison: VT Hamburg zurück in der Dritten Liga

Neugraben - Das Volleyball-Team Hamburg (VTH) steht kurz vor dem Start in die neue Spielzeit. Dabei ist die Vorfreude rund um das Team von Trainer Gerd Grün groß, genau wie die neue Herausforderung. Denn die Neugrabener Volleyballerinnen sind zurück in der Dritten Liga Nord.

Möglich macht das die neu eingeführte 2. Bundesliga Pro. Durch die neue Spielklasse rücken die VTH-Damen auf und kehren nach drei Jahren in der Regionalliga zurück in die Drittklassigkeit. „Die Spielerinnen freuen sich sehr auf die Saison“, schaut VTH-Coach Grün voraus. „Alle sind sich den Herausforderungen der höheren Liga bewusst und wollen diese angehen. Ich bin zuversichtlich, dass sich das sehr junge Team auf das Liganiveau entwickeln wird.“

Doch bevor es in der Dritten Liga Nord ernst wird, steht für die VTH-Damen zunächst ein besonderes Pokal-Highlight an. Am Sonnabend, 23. September, empfängt das VT Hamburg um 15.30 Uhr in der CU Arena die Damen des Eimsbütteler TV. Gegen die höherklassigen Gegnerinnen, die in dieser Saison in der neu geschaffenen 2. Bundesliga Pro starten, geht es um die Teilnahme am Nordpokal.

Die VTH-Auswahl hatte sich zuvor beim Pokalfinale des Hamburger Volleyball-Verbandes (HVbV) Anfang September den Titel gesichert und damit für das Entscheidungsspiel gegen den Zweitligisten qualifiziert. „Für uns ist das Spiel ein wirkliches Highlight“, sagt Grün. „Einen besseren Test vor der Saison unter Wettkampfbedingungen mit Zuschauern können wir uns nicht wünschen.“

Am 30. September folgt dann der Saisonstart in der Dritten Liga Nord mit einem Auswärtsspiel bei der SG Einheit Zepernick. Eine Woche später ist am 7. Oktober um 19 Uhr Heimpremiere mit einem weiteren Hamburger Derby gegen die zweite Auswahl des Eimsbütteler TV.

Beim ersten Heimspiel setzt das VT Hamburg gemeinsam mit Partner Edeka Meibohm eine erfolgreiche Aktion aus der vergangenen Saison fort: Wer haltbare Lebensmittel wie beispielsweise Konservendosen, Eintöpfe, Nudeln, Reis, Marmelade, Sonnenblumenöl oder haltbaren Frischkäse mitbringt, erhält für das Spiel freien Eintritt.

Gesammelt werden die Lebensmittel für die Tafel Neuwiedenthal. Ab dem 25. September können im Rahmen der Aktion bei Edeka Meibohm in Neugraben auch schon vorbereitete Spendentüten zum Preis von 5 Euro gekauft werden. Wer die Aktion auf diese Weise unterstützt, erhält an der Kasse ebenfalls Freikarten für die VTH-Partie am 7. Oktober.

Die Heimspiele des VT Hamburg finden auch in der kommenden Spielzeit in der CU Arena, direkt an der S-Bahn-Station Neugraben statt. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 1 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. cb