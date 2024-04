Start in die Tennis-Saison: Doppelturnier bei Grün-Weiss Harburg

Harburg – Endlich geht’s raus: Mit dem Frühling beginnt die Sandplatz-Saison und mit ihr das größte Tennisturnier für Freizeitspielerinnen und -spieler im Hamburger Süden.

Dem Season’s Open des SV Grün-Weiss Harburg fiebern Tennisbegeisterte im Hamburger Raum bereits seit Wochen entgegen. Das große Doppelturnier für Männer und Frauen beginnt am Mittwoch, 17. April. Bis Sonntag, 28. April, treten über 180 Paarungen in allen Altersklassen auf der Tennisanlage am Rosenkäferweg 2 an.

Neben der sportlichen Leistung geht es der neuen Turnierleitung vor allem um das Gewöhnen an die Sandplätze, die Vorbereitung auf die Sommer-Punktspiele und den gemeinsamen Spaß.

„Wie in den vergangenen Jahren soll jedes Team mindestens drei Spiele absolvieren“, sagt Turnierleiter Carsten Hagemann, der die Verantwortung für das beliebte Tennis-Event in diesem Jahr übernommen hat. „Damit die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, eröffnen wir auch die Grillsaison an jedem Abend. Am 19. April feiern wir Players Night und am 27. April gibt es ein reichhaltiges Kuchenbuffet.“

Alle Teilnehmenden erhalten eine Überraschungstüte mit Kleinigkeiten gegen die sportlichen Strapazen. Begleitet wird das Turnier durch Gewinnspiele mit Preisen wie einem Gutschein vom TUI-Reisebüro oder eine Karte für das "Ladies first" WTA-Turnier im Hamburger Stadtpark.

Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen. „Wir hoffen auf Sonne, damit die Spiele reibungslos laufen und wir den Saisonauftakt auf unserer Terrasse genießen können“, so Hagemann. Neben den Harburger Tennisvereinen erwartet er Teams aus Eppendorf und Niendorf, aus Buxtehude, Emsen, Jesteburg, Ramelsloh, Kakenstorf, Moisburg, Klecken, Buchholz, Vahrendorf, Hollenstedt, Büschelskamp und anderen Vereinen in Niedersachsen.

Weiteren Informationen unter: www.gwh-tennis.de und www.seasons-open.de