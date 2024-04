TuS-Fleestedt: Fußballfrauen sind nach Sieg in Reichweite der Landesliga

Fleestedt - Die Landesliga bleibt weiter in Reichweite für die Fußballfrauen des TuS Fleestedt. Gegen die Tabellenführerinnen und direkten Konkurrentinnen um den Aufstieg in die Landesliga von der Eintracht Elbmarsch gelang dem Team um Spielführerin Misi Nowek ein dreifacher Punktgewinn. Bereits in der 13. Spielminute konnten die Fleestedterinnen durch Joelle Schneemann in Führung gehen. Diesen Vorsprung gab das Team im weiteren Spielverlauf mit einer starken Defensivleistung nicht mehr aus der Hand.

Damit verkürzten die Fleestedterinnen den Abstand zu den Elbmarscherinnen auf zwei Punkte. Fünf Spieltage stehen in der Bezirksliga noch aus. Dabei spricht für das Team aus Fleestedt, dass es mit 54 erzielten Toren im bisherigen Saisonverlauf den besten Angriff und mit lediglich 13 Gegentoren gleichzeitig die beste Abwehr der Liga aufbieten kann.

Am kommenden Sonntag treten die Fleestedterinnen beim VfL Maschen an, das nächste Heimspiel im Sportzentrum Seevetal findet am 27. April ab 17 Uhr gegen Eintracht Lüneburg statt.