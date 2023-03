Sumo-Ringen: Harburger Judoka holten zwei Medaillen auf ungewohnter Matte

Brandenburg - Nicht nur im Judo auch beim Sumo-Ringen zeigen sich die Sportler vom KSC Bushido erfolgreich. Beim Roland Cup in Brandenburg an der Havel errangen Jan-Henrik John und Linda Jean Geerdts jeweils eine Bronzemedaille. Insgesamt waren fünf Sportler des Vereins an den Start gegangen. Angereist waren ianca Geerdts als Trainerin und Kampfrichterin, Julia Lewitzki (U18 Open), Pierre Jordan ( M -77 KG), Lennie Freuer (U18 -70 KG), Jan-Henrik John (U18 -80 KG, M -85 KG) und Linda Jean Geerdts (U18 -55 KG). zv