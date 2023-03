Bronze für VTH: U18-Volleyballerinnen Dritte bei Nord-Meisterschaft

Neugraben - Die Nachwuchs-Volleyballerinnen des VT Hamburg haben am Wochenende bei der Norddeutschen U18-Meisterschaft in Halstenbek Bronze geholt. In einem spannenden Spiel um Platz drei schlug das Team von Trainer Helmut von Soosten den SC Neubrandenburg mit 2:1 (25:14, 23:25, 15:13).

Damit war die 0:2-Halbfinalniederlage gegen das Team der VG WiWa schnell vergessen. Die Neugrabener Volleyballerinnen waren zuvor bei der Hamburger Meisterschaft im Februar ebenfalls knapp an WiWa gescheitert und als Hamburger Vizemeisterinnen nach Halstenbek gereist. cb