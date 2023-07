Titelkämpfe: Leichtathleten aus Harburg wieder auf Medaillen-Jagd

Kiel – Bei den Landesmeisterschaften der Nordverbände Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gingen die Leichtathleten von SV Grün-Weiss Harburg wieder auf Titeljagd. Allens voran Wiebke und Heinz Baseda die insgesamt 7 Meistertitel einfuhren.

Als bekannte Mehrkämpfer starteten sie in den Sprint-, Sprung- und Wurfdisziplinen. Heinz Baseda (M70) erreichte gute Leistungen im Hochsprung mit übersprungenen 1,36 Meter und eine Weite von 4,20 Meter im Weitsprung.

Wiebke Baseda (W65) musste ein ständiges Hopping zwischen den Wettkämpfen in Kauf nehmen, da ihr gewählter Zeitplan keine Freiräume bot. In den technischen Disziplinen, wie dem Hochsprung (1,22m), dem Kugelstoß (9,08m) und dem Speerwurf mit 25,08 Metern, schnitt Wiebke Baseda am besten ab. Die 100 Meter Sprint und den 400 Meter lauf gewannen das Ehepaar zusätzlich souverän.

Beate Lenzing (W60) wurde im Hochsprung, mit übersprungenen 1,13 Metern, mit einem Meistertitel in ihrer Altersklasse belohnt. Zufrieden gab sie sich ebenfalls mit einer Weite von 3,36 Metern im Weitsprung, nur 2 Zentimeter weniger als ihre Konkurrentin Martina Herder vom SC Urania Hamburg.

Cäcilia Apel-Kranz (W65) gewann für sich den 200m Sprint in 37,86 Sekunden. Schließlich siegten Wiebke Baseda, Beate Lenzing, Cäcilia Apel-Kranz und Martina Herder, die gemeinsam als Startgemeinschaft Hamburg-Harburg auftraten, in der 4 x 100 Meterstaffel. cb