Triathlon WM: Nachwuchscrack Martin Gatzka führte britische Mannschaft an

Hamburg - Die Eröffnungsfeier der Triathlon-Weltmeisterschaft in der Hamburger Innenstadt wäre wegen der geografischen Lage eigentlich kein Thema für harburg-aktuell. Wären da nicht die Nachwuchs-Triathleten der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg. Sie waren als Träger der Schilder mit der jeweiligen Landesflagge dabei, als die Nationalmannschaften aus 80 Ländern und ihre Crews bei der "Parade der Nationen" von der Mö zur Bühne an der Alster gingen und sich von den Hamburgern feiern ließen.

Nachwuchs-Triathlet Martin Gatzka, gewann 2021 selbst seinen ersten Triathlon, hatte besonderes Glück. Er hatte führte die britische Mannschaft an, in der ganz großen Sportcracks sind wie der Olympiasieger Alex Yee und der damit aktuell wohl beste Triathlet der Welt. „Das war sicher ein ganz besonderes Erlebnis, das die Kinder so schnell nicht vergessen werden“, glaubt Trainer Martin Schulz.

In der Hamburger Innenstadt kämpfen die Athleten bis Sonntag um Medaillen. wg