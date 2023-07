Vier Teams aus vier Kontinenten beim Basketball Supercup in Wilhelmsburg

Wilhelmsburg – Sportlicher Leckerbissen in der edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg: Vier Teams aus vier Kontinenten treten beim Basketball Supercup an. Deutschland, China, Kanada und Neuseeland kämpfen am Wochenende, 12. und 13. August, mit ihren World Cup-Teams um den Turniersieg.

Nach dem großartigen Erfolg der DBB-Herren bei der EuroBasket 2022 im eigenen Land (Bronzemedaille, Köln und Berlin) möchte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in diesem Jahr den nächsten Schritt gehen und beim FIBA World Cup 2023 für Aufsehen sorgen. Ein wesentlicher Baustein der intensiven Vorbereitung ist wie in jedem Jahr der Basketball Supercup, der in Wilhelmsburg ausgetragen wird.

Die Hansestadt ist zum siebten Mal Gastgeber des renommierten Turniers und die Fans dürfen sich kurz vor dem FIBA Basketball World Cup auf ein äußerst globales Teilnehmerfeld freuen: Vier WM-Teilnehmer aus vier Kontinenten treten beim Supercup gegeneinander an. Neben der deutschen Mannschaft darf Hamburg die Nationalmannschaften aus Kanada, China und Neuseeland begrüßen, die allesamt kurz später auch am World Cup teilnehmen. cb