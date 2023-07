Fußball-Erfolg: So schafften die HTB-Juniorinnen den Aufstieg in die Bundesliga

Harburg – Am Sonnabend schafften die HTB-Juniorinnen mit einem 3:2-Sieg gegen Hannover 96 den erneuten Aufstieg in die Bundesliga. Das hatten wir bereits kurz nach dem Abpfiff berichtet.

Die Ausgangslage vor dem Entscheidungsspiel war klar: Die HTB-Mädchen mussten entweder mit zwei Toren Unterschied oder 3:2 oder 4:3 gewinnen. „Entsprechend legten die Harburgerinnen richtig los. Sie wollten eine schnelle Entscheidung. Teilweise standen 5 bis 6 HTB-Spielerinnen vor dem gegnerischen Strafraum, um Druck zu machen. Dies gelang auch und machte Hannover 96 Abwehr unsicher“, berichtet Can Özkan vom HTB.

Die ersten großen Chancen kamen aber erst mit Ciello Lochte in der 12.Minute und Theres Garbers (14.Min.): Die Belohnung der HTB Mädels folgte in der 22. Und 25.Minute: Theres Garbers und Amelie Tepper haben mit dem Doppelschlag den HTB mit 2:0 in Führung gebracht.

Can Özkan: „Die HTB-Abwehr stand sehr gut, lediglich gab es bei den Eckstößen der Gegner Probleme. Richtige Torchancen gab es aber von Hannover 96 nicht. Dafür waren die HTB-Mädels an diesem Tag enorm motiviert. Ob es beim Pressing vor dem gegnerischen Strafraum war oder auch bei den Zweikämpfen. Sie waren immer da.“

In der zweiten Halbzeit war es nicht anders. Weiterhin waren die HTB-Mädchen überlegen. Özkan: „Sophia Wleka hätte das Spiel nach 42 Minuten entscheiden können. Leider traf sie nur den Außenpfosten.“

Dann die Nachspielzeit: Wieder ein Eckstoß von Hannover 96. Obwohl es nie eine Torchance gab, war die Aufregung groß, denn mit einem Gegentor wäre alles aus gewesen. Der Eckstoß wurde abgewehrt und der klassische Konter zum 3:0 für den HTB. Elina Münkenwarf machte das 3:0 perfekt.

Nach dem Ende der Partie wurde sehr emotional und ausgiebig gefeiert. „Die Mädels haben sich für die langjährige, erfolgreiche Arbeit belohnt. Wir freuen uns auf eine geile neue Saison in der Bundesliga“, sagte Tommy Schneider, Cheftrainer des Teams. cb