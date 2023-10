Volleyball-Team Hamburg: Heimauftakt in der Dritten Liga verloren

Neugraben - Ein Blick auf die Ersatzbank und es war schnell klar: Das wird heute eine ganz schwierige Nummer. Gleich vier Spielerinnen aus dem Zwölferkader fehlten dem Volleyball-Team Hamburg (VTH) am Samstag beim ersten Heimspiel der neuen Saison krank oder verletzungsbedingt, darunter Stammlibera Sophia Bock und Mittelblockerin Antonia Mahic.

Im ersten Satz war davon noch nicht viel zu spüren, dann schwand jedoch mit den Kräften auch die Konzentration. Am Schluss verlor das Team aus der Volleyballsparte der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft gegen die zweite Auswahl des Eimsbütteler TV klar mit 0:3 (22:25, 16:25, 8:25).

"Wir werden immer mal ein Spiel verlieren", sagte Trainer Gerd Grün nach der Partie. "Unser junges Team hat aber trotz der schwierigen personellen Lage im ersten Satz gezeigt, dass es in der Dritten Liga mithalten kann. Das stimmt uns sehr optimistisch für die kommenden Spiele." Dass die Aufsteigerinnen aus Neugraben in der Dritten Liga Nord ein Wörtchen mitreden wollen, haben sie auch schon am ersten Spieltag gezeigt. Bei der SGE Zepernick kam das Grün-Team nach 0:2-Rückstand noch zurück und erzwang einen entscheidenden fünften Satz. Auch wenn der verloren ging, nahmen die VTH-Damen immerhin den erste Drittliga-Punkt mit nach Hause.

So war die Stimmung nach der Heimpleite am Samstag auch alles andere als niedergeschlagen. Das lag auch daran, dass neben dem Spielfeld wieder erfolgreich gesammelt wurde: Gemeinsam mit ihrem Hauptsponsor EDEKA Meibohm hatten die Neugrabener Volleyballerinnen wieder zu Spenden für die Neuwiedenthaler Tafel aufgerufen. Wer haltbare Lebensmittel zum Spiel mitbrachte oder zuvor bei EDEKA in Neugraben eine Spendentüte gekauft hatte, erhielt Freikarten. Viele der rund 200 Zuschauer, die am Samstag in die CU Arena kamen, beteiligten sich an der Aktion.

"Wir führen diese Aktion jetzt schon zum zweiten Mal gemeinsam mit EDEKA Meibohm durch und sind begeistert von der Resonanz", sagte VTH-Helfer Thomas Brabandt. "Zusätzlich zu den gespendeten Lebensmitteln hat die Tafel Neuwiedenthal von uns für ihre Kunden auch 150 Freikarten erhalten." Weitere Sonderaktionen für die kommenden Heimspiele sind schon in Planung, darunter ein Aktionstag für Studierende und auch eine gemeinsame Aktion mit den umliegenden Grundschulen.

Für die VTH-Damen geht es am Samstag, 14. Oktober, zunächst auswärts beim SC Potsdam 3 weiter. Am Sonntag, den 22. Oktober, trifft das VT Hamburg dann zu Hause in der CU Arena um 14 Uhr auf den BBSC Berlin 2.