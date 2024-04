Volleyball: VTH-Nachwuchs holt Bronze bei der Heim-Nordmeisterschaft

Neugraben - Das Volleyball-Team Hamburg (VTH) war am vergangenen Wochenende erstmals Ausrichter einer Norddeutschen U20-Meisterschaft der Frauen. Bei dem zweitägigen Turnier, das am Sonnabend in der Arena Süderelbe und am Sonntag in der CU-Arena stattfand, trafen die Landes- und Vizemeisterinnen aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg aufeinander.

Der Volleyball-Nachwuchs der HNT sicherte sich dabei nach guter Turnierleistung mit Platz drei eine Medaille. Zeitgleich sammelte der U16-Nachwuchs des VTH bei der Deutschen U16-Meisterschaft in Dissen am Teutoburger Wald viele Erfahrungen und schloss das Turnier auf Rang 16 ab.

Beim Vergleich mit den besten Teams aus ganz Deutschland blieb die U16 des VTH am Ende ohne Sieg: "Die kleinen Chancen im Turnierverlauf für eine bessere Platzierung haben wir leider nicht genutzt", erklärte Trainer Gerd Grün.

Während die U16 noch auf dem Rückweg nach Hamburg war, wurde in der heimischen CU-Arena über Platz drei gejubelt. Bei der Norddeutschen U20-Meisterschaft schaffte das VT Hamburg mit zwei Siegen sowie einer Niederlage gegen die späteren Meisterinnen des Schweriner SC den Einzug in das Halbfinale.

Dort unterlagen die Gastgeberinnen 1:2 (16:25, 25:21, 5:15) gegen den VfL Geesthacht, antworteten auf die Niederlage aber mit einem 2:0 (25:22, 25:19)-Erfolg gegen den SC Neubrandenburg im Spiel um Platz drei. "Das ist ein gutes und leistungsgerechtes Ergebnis", sagte Trainer Helmut von Soosten.

Für das VTH-Leistungszentrum steht nun noch ein weiteres wichtiges Turnier an. An diesem Wochenende, 20./21. April, sind die besten U15-Teams aus Norddeutschland in der CU-Arena zu Gast. Die Jungen- und Mädchenteams aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg spielen in zwei Sechserturnieren um den Titel.

Gespielt wird am Sonnabend von 14 bis etwa 19 Uhr sowie am Sonntag von 9.30 bis etwa 16 Uhr in der Neugrabener CU-Arena. Der Eintritt ist kostenlos.