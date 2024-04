Erfolge im Tennis: Herren-55 vom HTB wurden Norddeutscher Meister

Harburg – Zum Ende der Tennis-Wintersaison ziehen die HTB-Senioren eine sehr positive Bilanz: Die Herren-55-Mannschaft wurde ungeschlagen Sieger der Regionalliga Nord und damit Norddeutscher Meister im Winter 2023/2024. Beste Einzelspieler mit jeweils fünf Siegen unsere Nr. 1 Carsten Berend (Nummer 1) und Oliver Kreutzfeldt (Nr. 5).

Außerdem wurde Carsten Berend Norddeutscher Meister im Herren 55 Einzel im Endspiel gegen Frank Helmsen (SSV Plockhorst ) mit 6:1,6:3. Zur Mannschaft gehören Achim Berkemeier, Michael Sabourin, Oliver Kreutzfeldt, unser Präsident Michael Armbrecht, Frank Michaelis, Karsten Schröder, Carsten Berend und Kapitän Patrick Buhr (Foto oben).

Die Herren 60 des HTB wurden ungeschlagen Sieger in der Nordliga und als Staffelsieger wurden sie Aufsteiger in die Regionalliga Nord. Bester Spieler war Frank Husak mit 6 Einzel und 6 Doppelsiegen. Gefolgt von Klaus Ehlers mit 5 Einzelsiegen.

Die 2. Mannschaft der Herren 60 wurde vor der Saison in die höchste Hamburger Klasse eingestuft. Dieser Einstufung wurde sie gerecht und erlangen den Staffelsieg und erreichten das Aufstiegsspiel zur Nordliga. Dieses Spiel wurde am Wochenende gegen SC Condor mit 3:3 und 7:6 Sätzen gewonnen. Somit ist die Mannschaft in die Nordliga aufgestiegen. Keine andere 2. Mannschaft spielt in dieser hohen Klasse.

Das große Ziel vor der Saison bei den Herren 65 war der Klassenerhalt. Letztlich gab es nur eine Niederlage gegen Bremen-Ost und das mit vier verloren Champions-Ti-Brakes. Da es 2 Aufsteiger von acht Mannschaften gibt, steigen die Herren 65 als zweiter mit 11:3 Punkten in die Regionalliga Nord auf.