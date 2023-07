Wieder erstklassig: HTB-Fußball-Juniorinnen kämpften sich zurück in die Bundesliga

Harburg – Es ist vollbracht: Die Fußball-Bundesliga kehrt auf die Jahnhöhe zurück! Mit einem klaren 3:0 Sieg gegen Hannover 96 haben sich die HTB-Juniorinnen den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse gesichert. Bereits 2020/21 spielte die Mannschaft in der Bundesliga. Nach dem Abstieg sind sie jetzt wieder zurück.

Anstoß war am heutigen Sonnabend um 14 Uhr in Hannover. Hochmotiviert ging das Team von Trainer Tommy Schneider die Partie an. Das Ergebnis sorgte nach dem Spiel für pure Begeisterung. Mit Jubel, Freudenschreien und Freudentränen feierte das gesamte Team den Aufstieg. cb

Der Artikel wird aktualisiert