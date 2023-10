Das Kino in Neu Wulmstorf gehört zu den best bewertesten Kinos Deutschlands

Neu Wulmstorf - Was für eine Auszeichnung. Das Kino, das an der Hauptstraße liegt, ist eines der besten Lichtspielhäuser in Deutschland. In einem Ranking, ausgewertet vom Vergleichsportal Testberichte.de, kam es unter mehr als 1.000 Kino auf Platz zwei. Besser schnitt nur das Apollo-Service Kino in Altena in Nordrhein Westfalen. Beide Kinos erreichten 4,9 von 5 möglichen Punkten. Das Gewinnerkino hatte nur mehr Bewertungen.

Als "gemütlich", "familiär", "fair" bei den Preisen wird es gelobt. Gut an kommen auch das Popkorn oder der Service.

Nicht so gut schnitt das Cinemaxx in Harburg ab. Es kam in der Wertung mit 4,1 Punkten auf Platz 953 . Dabei bekam es durchaus gute Bewertungen, die beispielsweise die moderne Ausstattung oder die elektronisch verstellbaren Sessel lobten

Etwas besser, aber mit 4,3 Punkten noch knapp unterdurchschnittlich, schnitt in der Auswertung das Movieplexx Kino in Buchholz ab. Dabei lassen sich die Kritiken sehen. So beschrieb ein Gast das Movieplexx als "nettes, kleines Kind", dessen Betreiber und Mitarbeiter sehr zuvorkommend seien. Es landete in der Gesamtwertung auf Platz 822.

Ausgewertet wurden anhand von Kundenbewertungen 1.077 Kinos. Der schnitt lag bei 4,4 Punkte. zv