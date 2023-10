Grusel, Grusel, Halloween: Das sind die Top-Events in Harburg Stadt und Land

Harburg - In wenigen Tagen ist in Harburg Stadt und Land wieder das große Gruseln angesagt: Am Dienstag, 31. Oktober, ist nicht nur der Reformationstag, sondern auch Halloween. Nicht nur Kinder finden großen Gefallen an dem Fest mit gruseligen Verkleidungen, Kürbissen und Dekorationen - auch viele Erwachsene haben Spaß, auch bei den schaurigen Halloweenpartys.

Inklusions-Cup: Bereits am Sonnabend, 28. Oktober findet auf der Jahnhöhe der Halloween-Inklusions-Cup vom HTB statt. Bisher haben sich 6 Teams zum ersten inklusiven Fußball-Turnier angemeldet. wird nach den Regeln von Special Olympics Deutschland in Unified Mixed und Traditional Mixed Teams. Das Turnier findet zwischen 10-17 Uhr statt.

Halloween-Partys: In der PANTHERA-BAR in der Harburger Lämmertwiete wird am Montag, 30. Oktober, die "Panthera-Halloween-Party" mit gruselig-fetzigen Beats von DJ Zoroo und coolen Drinks gefeiert. Beginn ist um 20 Uhr. Ebenfalls am Montag steht im Stellwerk im Harburger Bahnhof die Glitter-Gewitter Halloween-Party auf dem Programm. Beginn ist um 23 Uhr.

Halloween-Haunt: Am Dienstag wird auf dem Rathausplatz, ein “Geister-Zelt” aufgebaut, in dem sich Grusel-Begeisterte Wagemutige nach Amerikanischem Vorbild (sogenannte “Haunts” sind dort Halloween-Tradition Nr. 1) erschrecken lassen können. Der Eintritt ist frei, die Führungen finden ab 14 Uhr einmal pro Stunde statt. Um 20 Uhr dann ein weiteres Highlight: Die in Harburg produzierte H. P. Lovecraft Verfilmung „From Beyond”, gedreht von und mit den Kreativen des Halloween-Haunts und thematisch mit der Attraktion verwandt, wird im Zelt ihre Weltpremiere feiern. Der Eintritt hierzu ist ebenfalls frei.

Gruselkirche: Ebenfalls am Dienstag verwandelt sich die St. Pauluskirche am S-Bahnhof Heimfeld in eine Gruselkriche. Schaurig verkleidete Gestalten werden ab 17 Uhr zwischen Nebelschwaden und Spinnenweben auf Luther und Co. treffen.

Halloween auf dem Energieberg: Am Reformationstag lädt das Team des Energiebergs Georgswerder (Fiskalische Straße 2) zum Abschluss der Öffnungssaison noch ein letztes Mal in diesem Jahr ein, den Energieberg zu erleben. Von 13 bis 17 Uhr gibt es verschiedene Halloween-Angebote und Spiele für kleine Müllprofis und alle, die es werden wollen. Wer in einem Halloween-Kostüm erscheint, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Spiele und Aktionen finden drinnen und draußen statt, der Besuch lohnt sich also bei gutem und bei schlechtem Wetter! Eintritt und Programm sind kostenlos.

Halloween-Hochburgen: Auch in diesem Jahr verwandeln sich bei Einbruch der Dunkelheit mehrere Häuser in Grusel-Anwesen. Auf den Straßen zwischen den beiden großen Eißendorfer Horror-Häusern der Familie Marx am Hainholzweg und Familie Reimers am Blaumeisenweg herrscht jedes Jahr Hochbetrieb der kleinen und großen Geister. In Eddelsen wartet ab 17 Uhr an der Graf-Kalckreuth-Straße der Gruselgarten von Familie heiser auf Halloween-Fans. Die Attraktion wird in diesem Jahr ein riesiger Dinosaurier, ein T-Rex sein.