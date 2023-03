Hier finden die Osterfeuer 2023 in Seevetal und Rosengarten statt

Landkreis - Nach den Pandemie-Jahren werden in Seevetal wieder einige Osterfeuer brennen. Alle Osterfeuer finden am Sonnabend statt.

Die Feuerwehr Beckedorf veranstaltet ihr Osterfeiuer am Ostersonnabend am Woxdorfer Weg. Los geht es um 19 Uhr. Wer etwas loswerden möchte: Buschannahme ist an den Sonnabenden 25. März und 01. Apil zwischen 10 Uhr und 16 Uhr.

An der Straße Am Klärwerk wird das Osterfeuer der Feuerwehr Glüsingen brennen. Auch dort geht es um 19 Uhr los. Buschwerk für das Feuer kann man am 01. April und 08. April zwischen 10 Uhr und 15.00 Uhr abgeben.

An der Köhlerhütte an der Straße In den Lühnen lässt die Feuerwehr Helmstorf ihr Osterfeuer. Start ist 19:30 Uhr. Buschannahme ist an Sonnabend 25. März und 01. April jeweils zwischen 10 Uhr und 12 Uhr sowie 14 Uhr und 17 Uhr und am Sonnabend, 08. April zwishen 10 Uhr und 12 Uhr. Eine Abholung organisiert Florian Butzloff unter der Nummer 0170/4112498.

Am Westermannsweg findet ab 18 Uhr das Osterfeuer der Feuerwehr Hörsten statt. Die Buschannahme findet den Sonnabenden 01. April und 08. April jeweils zwischen 10 Uhr und 16 Uhr statt. Eine Abholung organisiert Marvin Niemeyer unter der Nummer 0170/1470171.

Die Feuerwehr Holtorfsloh startet das Osterfeuerum 19 Uhr auf dem Abbrennplatz im Bereich Steller Straße. Die Buschanlieferung ist ab dem 25. März täglich in eigener Zuständigkeit erlaubt.

Ab 19:30 Uhr brennt das Osterfeuer, organisiert von der Feuerwehr Lindhorst, am Horster Damm. Die Buschannahme ist am Sonnabend, 25. März und Sonnabend, 01. April, zwischen 09 Uhr und 15 Uhr möglich. Eine Abholung kann bei Burkhard Kossin, Tel. 0171/2139547 organisiert werden.

Die Feuerwehr Moor lässt ihr Osterfeuer ab 19:30 Uhr am Großmoordamm am Gemeinschaftshaus brennen. Das "Kinderfeuer" wird schon um 18:30 Uhr angezündet. Die Buschannahme findet am Donnerstag, 06. April zwischen 18 Uhr und 20 Uhr statt. Eine Abholung kann bei Martin Jürgs, Telefonnummer 0179/4906860 organisiert werden.

Ab 18 Uhr startet das Osterfeuer der Feuerwehr Ohlendorf auf dem Platz an der Straße Zum Jugendheim. Buschannahme ist an den Sonnabenden, 25. März, 01. Apil und 08. April jeweils zwischen 10 Uhr und 15 Uhr.

Ab 19 Uhr brennt das Osterfeuer der Feuerwehr Over-Bullenhausen an der Straße Oersand. Buschannahme ist dort am Sonnabend, 08. April zwischen 10 Uhr und 15 Uhr.

Auf dem Abbrennplatz auf dem Festivalgelände Kleberband startet ab 18 Uhr das Osterfeuer der Feuerwehr Ramelsloh. Die Buschannahme am Sonnabend, 01. April und 08. April zwischen 09 Uhr und 14 Uhr statt.

In Nenndorf zündet die Feuerwehr ihr Osterfeuer um 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus am Langenrehmer Weg an. Für Wurst, Pommes und Getränke ist gesorgt.

In Sieversen brennt ab 19:30 Uhr das Osterfeuer an der Nenndorfer Straße Ecke Rosengartenstraße. Organisiert hat es dort die Dorf-Jugend. zv