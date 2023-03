Kein Discomove in diesem Jahr im Binnenhafen - Veranstalter zog die Notbremse

Harburg - Kein Discomove im Binnenhafen in diesem Jahr. Bernd Langmaack hat drei Monate vor dem geplanten Event die Notbremse gezogen. Eigentlich war geplant am 20. Mai mit zahlreichen Trucks drei Runden durch den Binnenhafen zu drehen. Am Abend sollte es eine Party auf dem Kanalplatz geben.

„Für den geplanten Termin sehen wir keine Planungssicherheit", sagt Bernd Langmaack, Geschäftsführer der veranstaltenden pb Konzept. "Steigende Kosten in allen Bereichen um teilweise über 60 Prozent und die kurzfristige Absage von Sponsoren zwingen uns zu dieser Entscheidung. Die Absage erfolgt schweren Herzens, denn wir hätten für die Menschen gern ein Zeichen für Lebensfreude gesetzt.“

Damit ist der Discomove, an dem laut Veranstalter im vergangenen Jahr rund 30.000 Menschen teilnahmen, nicht begraben. 2024 soll es ihn wieder in abgewandelter Form geben. Laut Veranstalter feile man bereits an einem neuen Konzept. Möglicherweise wird aus der Trucktour eine zentrale Veranstaltung.

Den Discomove gibt es seit 2014. Jährlich, bis auf die Coronajahre , drehten die Trucks auf der eineinhalb Kilometer langen strecke ihre Runden. In jedem Jahr gab es eine Adtermove-Party. zv