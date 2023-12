Leckerer Tipp für das Fest von Barchef Olli aus der Panthera Bar: Der x-mas Aperol

Harburg - Wenn es um Cocktails geht, shaked keiner Oliver „Olli“ Klühn so schnell fast vor. Der Barchef der Panthera Bar in der Lämmertwiete hat es drauf. Für Weihnachten empfiehlt er den x-mass Aperol. 5cl Aperol, 4cl Birnensaft und Prosecco. "Für das Auge gibt es Sternanis und eine Birnenscheibe sowie eine Prise Zimt", sagt Olli. Das bekommt man auch für den Weihnachtsabend hin.

Wer sich den x-mas Aperol direkt von Olli mixen lassen will: Am 1. Weihnachtstag hat die Panthera Bar ab 17 Uhr geöffnet. Silvester steht eine Party ins Haus. Dann wird dort ab dem frühen Abend gefeiert. Es gibt nicht nur Drinks und Snacks. Das Feuerwerk um Mitternacht in der Lämmertwiete dürfte wieder gigantisch werden. zv