Start in die Konzertsaison: Die „Celtic Cowboys“ rocken die Fischhalle im Binnenhafen

Harburg – Eine der bekanntesten Bands Harburgs startet am Wochenende in die diesjährige Konzertsaison: Die „Celtic Cowboys“ rocken am Sonnabend, 20. Januar, die Fischhalle im Binnenhafen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Tickets kosten 15 Euro an der Abendkasse.

Der Musikstil der Band ist gewachsen in Norddeutschland zwischen Deich und Hafenkneipe, der A7, dem Elbtunnel zwischen Alster und Elbe. Von der Hafenschänke in die Musikhalle bis hin zur Festwiese. Gesungen wird in Deutsch und Englisch von Wünschen und Sehnsüchten, von der Liebe und alltäglichen Sorgen und Nöten, manchmal auch vom Meer – der Mix machts.

Die Harburger Band braucht sich nicht verstecken: drei Alben, diverse Singles, ein Songbook – und einige Videoveröffentlichungen schmücken ihr Portfolio. Ein Pflichttermin für alle, die auf Country und Folk ‘n‘ Roll stehen. cb