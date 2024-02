Samba-Tänzerinnen brachten Brasiliens Karneval in die Lämmertwiete

Harburg - Party in der Panthera Bar in der Lämmertwiete. Da geht es natürlich jetzt richtig ab. In Rio wird jetzt Karneval gefeiert. Da schwappt natürlich was rüber, über den großen Teich.

Barkeeper Oliver "Olli" Klühn und sein Team haben eine Faschingssause organisiert, in der natürlich die original brasilianischen Samba-Tänzerinnen nicht fehlen durften. Die rissen die Gäste, viele kamen verkleidet, von den Barhockern. Polonaise durch die Bar. Dann wurde abgetanzt zur Musik, die DJ Zoroo auflegte.

Klar, dass an diesem Abend besonders Caipirinha ging. Es ist ja auch der bekannteste Drink aus dem Land mit dem Zuckerhut. In der Panthera Bar gibt es allein den Calpi in neun Varianten. "Olli" hat es drauf. Die Karte umfasst fast 50 verschiedene Cocktails, darunter Klassiker wie "Zombie" oder "Sex on the Beach", aber auch Cocktails ganz ohne Alkohol..

Wer etwas Spezielles möchte, dem kann "Olli" helfen. Beispielsweise mit "Rabo de Galo", ein weiterer brasilianischer Klassiker, der aus zwei Teile Sachaça mit einem Teil rotem Wermut oder Cynar gemixt wird.

Gefeiert wurde bis weit nach Mitternacht. Und wie heißt es so schön. nach der Party ist vor der Party. Am 2. März startet die Old School Revival Party Vol. 2, bei der DJ Zoroo Dancehits aus den 80ern und 90ern auflegt. Natürlich gibt es auch dann die passenden Cocktails. zv