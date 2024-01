100 Trecker auf dem Harburger Ring und in der Knoopstraße

Harburg - Die Treckerdemo hat am Freitagabend für erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Harburger Innenstadt gesorgt. Nach einem Rundkurs, der vom Großmoordamm durch Wilhelmsburg, dann in den Binnenhafen und Heimfeld führte, machten die Bauern mit ihren rund 100 Treckern für eine Kundgebung einen Zwischenstopp an der Knoppstraße. Betroffen waren nicht nur Autofahrer. Auch der Busverkehr wurde erheblich behindert.

Eineinhalb Stunden dauerte die Aktion, der sich auch Handwerker und Firmen aus der Logistikbranche angeschlossen hatten. Die Bauern protestieren gegen Beschlüsse der Ampel-Regierung, die ihnen Steuererleichterungen beim Kraftstoff wegnehmen will.

Die Demo war vorläufiger Abschluss der Aktionswoche, die von den Bauern ausgerufen worden war. Schon Anfang der Woche hatten Bauern mit ihren Treckern die Strecken von Harburg nach Hamburg blockiert. zv