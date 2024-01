Auch Freitag am Nachmittag und Abend Treckerkorso durch Harburg

Harburg - Auch heute, am Freitag, wollen die Bauern wieder mit einem Treckerkorso gegen die Ampel-Koalition protestieren. Im Bereich Harburg muss man sich am kurz nach 15 Uhr auf Behinderungen einstellen.

Der Korso will über den Großmoordamm Richtung Harburg fahren. Dann geht es Richtung Wilhelmsburg, wo der Korso über die Hohe Schaar und zurück fährt. Dabei geht es durch den Binnenhafen nach Heimfeld und weiter das Harburger Zentrum. Von 18:30 Uhr bis 20 Uhr ist dann in der Knoopstraße eine Zwischenkundgebung geplant, bevor der Korso wieder in Richtung Großmoordamm fährt. zv

Die genaue Streckenführung: Großmoordamm - Großmoorbogen - Neuländer Straße - Hannoversche Straße - Brücke des 17. Juni - König-Georg-Deich - Georg-Wilhelm-Straße - Hohe-Schaar-Straße - Rethedamm - Neuhöfer Damm - Neuhöfer Straße - Reiherstieg-Hauptdeich - Bei der Wollkämmerei - Schmidts Breite - Pollhorner Hauptdeich - Pollhornweg - Georg-Wilhelm-Straße - König-Georg-Deich - Brücke des 17. Juni - Nartenstraße - Veritaskai - Kanalplatz - Harburger Schloßstraße - Karnapp - Seehafenstraße - Moorburger Straße - Moorburger Bogen - Stader Straße - Milchgrund - Heimfelder Straße - Alter Postweg - Am Schwarzenberg-Campus - Schwarzenbergstraße - Harburger Ring - Schlossmühlendamm - Buxtehuder Straße - Moorstraße - Wilstorfer Straße - Krummholzberg - Bremer Straße - Knoopstraße - Harburger Ring - Schlossmühlendamm - Buxtehuder Straße - Walter-Dudek-Brücke - Großmoordamm.