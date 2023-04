55 Stunden lange Sperrung der A7 beginnt am Freitagabend

Heimfeld - Ab heute, Freitag, ist die A7 ab 22 Uhr wieder komplett für den Verkehr zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark für 55 Stunden gesperrt.

Grund ist der komplette Umbau der Verkehrsführung beginnend auf der K20 bis zum Elbtunnel auf beiden Fahrbahnen in beide Richtungen. Zudem erfolgt die Aufschaltung einer neuen Software für den Verkehrsrechner im Elbtunnel.

Die Auffahrten an den Anschlussstellen Waltershof und Heimfeld sind bereits ab 21 Uhr zu. An der Anschlussstelle Hausbruch ist die Ausfahrtsrampe Richtung Norden bereits seit Freitag um 13 Uhr gesperrt.

In der Gegenrichtung werden dieAuffahrten an den Anschlussstellen Volkspark, Bahrenfeld und Othmarschen ebenfalls ab am Freitag, 21 Uhr gesperrt.

Die Busse der Linien 150, 250 und 611 werden während der Sperrung über die Elbbrücken umgeleitet. Die Änderungen der Fahrzeiten werden von der Hochbahn veröffentlicht und können auch über die Fahrplanauskunft beim www.HVV.de nachgelesen werden.

Läuft alles glatt, wird die A7 am Montagmorgen um 5 Uhr wieder freigegeben werden. zv