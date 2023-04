Trotz Streik bei der S-Bahn blieb es auf den Straßen ruhig

Harburg - Die Bahn streikt und keiner steht im Stau. So könnte man knapp die Situation am Freitagmorgen beschreiben. "Wir haben eine sehr ruhige Verkehrslage", hieß es gegen 10 Uhr aus der Verkehrsleitzentrale der Polizei.

Gedränge gab es - durch Busse. Die waren in einer solchen Menge unterwegs, dass es am ZOB am Bahnhof Harburg eng wurde. Menschenmengen, die am Morgen mit wollten, sah man dort um kurz nach 8 Uhr nicht.

Schon Anfang Februar war bei dem noch umfangreicheren Streik, der auch den öffentlichen Nahverkehr nahezu lahm legte, wenig an Auswirkungen zu spüren.

Für den Nachmittag werden keine großen Probleme erwartet. Der Streik wird um 11 Uhr beendet. Danach dürfte es noch aus organisatorischen Gründen zu einigen Problemen bei der Fern- und S-Bahn kommen. zv