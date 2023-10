Ab Freitag wird der Elbtunnel über das Wochenende für 55 Stunden voll gesperrt

Harburg - Von Freitag an wird am kommenden Wochenende der Elbtunnel wieder für 55 Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung betrifft die A7 zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark.

Am Freitag beginnt die Sperrung um 21 Uhr. Sie soll am Montag um 5 Uhr enden. Grund für die Maßnahme ist der Einbau der Fertigteilträger im Bereich Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee im Zusammenhang mit dem Deckel auf der A7 im Bereich Altona.

Wer von Süden kommt, muss die Umleitung über die Stader Straße (B73) zur B 75 (neue Wilhelmsburger Reichsstraße) und A 255 Richtung Hamburger Innenstadt nehmen. Wer Richtung Süden will, wird in Stellingen auf die Kieler Straße abgeleitet und kann von dort aus der Beschilderung folgen.

Mehr Verkehr dürfte es auf der A1 geben, weil über diese Autobahn auch der weiträumig umgeleitete Fernverkehr läuft.

Im November wird es eine weitere 55 Stunden andauernde Vollsperrung des Elbtunnels wegen der Erneuerung von zwei Schilderbrücken geben. Geplant ist bislang von Freitag, 17. November, 22 Uhr, bis Montag, 20. November, 5 Uhr. Der Ersatztermin wäre Freitag, 24. November, 22 Uhr, bis Montag, 27. November, 5 Uhr. zv