Bauarbeiten in Eißendorf: Vier Wochen Behinderungen an wichtiger Kreuzung

Eißendorf – An der Kreuzung Weusthoffstraße, Ecke Denickestraße müssen Autofahrer derzeit mehr Geduld mitbringen. Der Grund: An der wichtigen Kreuzung in Eißendorf finden seit Dienstag Bauarbeiten statt. Große Hinweistafeln wurden aufgestellt, um die Autofahrer auf die Behinderung hinzuweisen.

Ein Bautrupp ist im Einsatz, um Leitungsarbeiten durchzuführen. Dafür wurde bereits ein Teil der Kreuzung aufgerissen. Eine Baustellenampel, die sich etwas entfernt von der eigentlichen Kreuzung befindet, regelt den Verkehr.

Zusätzlich wurden die Bushaltestellen verlegt. Es dauert länger, bis man die Kreuzung passiert hat, besonders im Feierabendverkehr. Laut Polizei sind die Maßnahmen aktuell geplant bis zum 20. Oktober. cb