Acht Wochen Behinderungen in Neugraben: Kreuzung Am Johannisland wird umgebaut

Neugraben - Straßenbauarbeiten in Neugraben: Ab Dienstag, 26. September, beginnen die Straßenbauarbeiten zur Umgestaltung der Kreuzung Am Johannisland Ecke Torfstecherweg. Die Arbeiten dauern nach Mitteilung des Bezirksamtes voraussichtlich acht Wochen an.

Während der Arbeiten zur Umgestaltung der Kreuzung, werden die jeweils betroffenen Straßenabschnitte zeitweilig voll gesperrt werden. Der Fuß- und Radverkehr wird sicher durch das Baufeld geführt. Eine Umleitung wird nicht ausgeschildert.

Die Umgestaltung der Kreuzung umfasst den Bau von Fahrbahneinengungen mit Querungshilfen und deren Ausstattung mit taktilem Pflaster.

Die Buslinie 140 verkehrt, bis voraussichtlich Kalenderwoche 42, ohne Einschränkungen. cb