Am Donnerstag wird es auf der A7 bei Hausbruch tagsüber ganz eng

Hausbruch - Am Donnerstag wird es auf der A7 ganz eng. Ab 9 Uhr wird im Bereich Hausbruch nur ein Fahrstreifen in Richtung Norden zur Verfügung stehen. Der Grund ist die in dem Bereich abgesackte Fahrbahn.

Ab 9 Uhr beginnt die Sanierung. Um 22 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein. Dann sollen laut Autobahn GmbH zunächst zwei Fahrstreifen in Norden frei sein. Ab Freitag, 6 Uhr sollen dann wieder drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Die Sanierung war kurzfristig angesetzt worden, weil am Wochenende schlechtes Wetter angesagt ist und die Arbeiten dann nicht möglich wären.

In den vergangenen Tagen hatte es wegen der abgesenkten Fahrbahn auf der A7 in dem Bereich erhebliche Verkehrsprobleme gegeben, da nur zwei Fahrbahnen frei waren. Durch die für den Donnerstag angesetzten Arbeiten soll verhindert werden, dass auch in der nächsten Woche die A7 in dem Bereich ein Engpass ist. zv