Fahrbahn abgesackt: Noch bis Freitag extreme Behinderungen auf der A7 bei Hausbruch

Hausbruch - Ärger auf der A7 in Höhe des zukünftigen Autobahnkreuz bei Hausbruch. Nachdem am Montagnachmittag festgestellt wurde, dass dort die Fahrbahn abgesackt ist und der Hauptfahrstreifen Richtung Norden gesperrt werden musste, kam es am Dienstagmorgen im Berufsverkehr zu den erwarteten Verkehrsproblemen.

Auf zwei Spuren quälte sich der Berufsverkehr an der Stelle vorbei. Es gab einen bis zu 14 Kilometer langen Stau.

Jetzt sollen auf der verbleibenden Fläche drei Fahrstreifen eingerichtet werden. Dafür muss die mobile Leitplanke versetzt werden und es müssen neue Fahrbahnmarkierungen auf den Asphalt aufgebracht werden. Spielt das Wetter mit, dauert das bis Freitagmittag.

Laut Autobahn GmbH ist bis dahin mit erheblichen Staulagen, insbesondere in der morgendlichen Rushhour zu rechnen. zv