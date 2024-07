Featured

Am Hainholzweg ratterte die Asphaltfräse: Ab Montag kommt der neue Asphalt

Eißendorf – Einsatz für die Asphaltfräse: Am Hainholzweg lief sie zwei Tage lärmend auf Hochtouren. Nun ist der alte und zum Teil sehr löchrige Asphalt, der den Abschnitt zwischen Alte Forst und Ehestorfer Weg in eine Hubbelpiste verwandelte, komplett abgetragen.

Zwei Tage war die sonst vielbefahrene Straße bis auf den Anliegerverkehr gesperrt. Die Asphaltierungs-Arbeiten werden am Montag, 22. Juli, beginnen – allerdings ohne Vollsperrung.

Die Baufelder der Abschnitte rücken entsprechend des Baufortschritts vom Ehestorfer Weg in Richtung In der Alten Forst vor. Der Anliegerverkehr ist von beiden Seiten bis an das Baufeld heran möglich. Innerhalb des jeweiligen Baufeldes sind ein Befahren und das Erreichen der Grundstücke nicht möglich. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert.

Auf dem gesamten Abschnitt werden zeitlich begrenzte Halteverbote eingerichtet. Die Müllentsorgung erfolgt wie gewohnt. Die Buslinien werden umgeleitet. Weitere Informationen sind den Haltestellenaushängen zu entnehmen.

Die Arbeiten sind witterungsabhängig und dauern voraussichtlich sechs Wochen an. cb