Ausbau der Veloroute 10: Bis Sommer 2025 Behinderungen in Bostelbek

Harburg – Autofahrer in Bostelbek müssen sich auf Behinderungen einstellen – und das für sehr lange Zeit: Ab Montag, 17. Juni, beginnt der Ausbau der Veloroute 10 in der Straße Am Radeland zwischen Heykenaubrook und Bostelbeker Damm. Die Maßnahme wird in fünf Bauphasen jeweils unter Vollsperrung verschiedener Abschnitte umgesetzt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Sommer 2025.

„Der Ausbau der Veloroute 10 in Bostelbek umfasst die komplette Erneuerung des Straßenquerschnittes, die Erneuerung von Entwässerungsanlagen, den Bau von Bushaltestellen sowie die Einrichtung einer Tempo-30-Zone für mehr Sicherheit und Komfort für den Radverkehr. Parallel zu den Straßenbauarbeiten führt Gasnetz Hamburg Leitungsarbeiten durch“, teilte das Bezirksamt mit.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in fünf Bauphasen jeweils unter Sperrung verschiedener Abschnitte. Die Arbeiten beginnen im Bereich Kehre bis Fußgängertunnel unter den Bahngleisen und wandern dann Richtung Osten.

Aufgrund der Vollsperrung kann voraussichtlich in der Zeit zwischen Oktober 2024 bis April 2025 weder der südliche Parkplatz des Mercedes-Werkes noch die Straßen Tempowerkring, Am Reiherhorst, Heidebruch und Hoffstraße über Am Radeland angefahren werden.

Die Bushaltestellen Heykenaubrook, Am Radeland und Zum Fürstenmoor werden mit Beginn der Maßnahme nicht angefahren. Ersatzhaltestellen werden in Am Radeland / Zum Fürstenmoor sowie im Ellernweg / Hoffstraße sowie Ellernweg / Mercedesstraße eingerichtet. Der Fuß- und Radverkehr kann den Bereich in jeder Bauphase passieren.

Am Dienstag, 4. Juni, findet um 18 Uhr im Vereinshaus des Bostelbeker Sportvereins, Am Radeland 61, eine Informationsveranstaltung für Bürger zur Maßnahme statt. Interessierte werden gebeten sich bis zum 31. Mai 2024 per Mail unter veranstaltungen@harburg.hamburg.de<;mailto:veranstaltungen@harburg.hamburg.de anzumelden.