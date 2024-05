Featured

Nächste 55-Stunden Sperrung des Elbtunnels: Korso vom Motorradgottesdienst fällt aus

Heimfeld - Erneut wird es eine 55 Stunden dauernde Sperrung des Elbtunnels geben. Deshalb wird auch an 9. Juni die traditionelle Ausfahrt vom Motorradgottesdienst vom Hamburger Michel nach Buchholz ausfallen, weil in der Zeit die A1 die Ausweichstrecke für die gesperrte A7 ist und sie deshalb nicht für den Motorradkonvoi gesperrt werden kann.

Grund für die 55 stunden andauernde Sperrung ist diesmal der Abbruch einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer an der Baurstraße im Bauabschnitt Altona.

Deshalb wird die A7 vom 6. Juni, ein Freitag, von 22 Uhr, bis zum Montag, den 10 Juni, 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark voll gesperrt. Die Auffahrten in Heimfeld und Waltershof werden am Freitag bereits ab 21 Uhr gesperrt.

Von Heimfeld aus wird der Verkehr über die Stader Straße, Buxtehuder Straße und Hannoversche Straße weiter auf der Neuländer Straße zur Anschlussstelle Harburg auf die A1 umgeleitet. Der Fernverkehr, der Richtung Norden will, soll über das Maschener Kreuz auf die Richtung A1 umgeleitet werden.

Bei den vergamngenen Sperrungen hatte es im Bereich Harburg gerade am Sonnabend durch den Ausweichverkehr starke Verkehrsbehinderungen, sowiehl auf der Stader Straße, wie auch der Bremer Straße und Winsener Straße gegeben. Dabei werden auch viele Lastwagen sein, weil der Verkehr, der in den Hafen will, ebenfalls über Heimfeld abgeleitet wird. zv