Ausbau Veloroute 11: Letzter Abschnitt der Denickestraße gesperrt

Eißendorf – Der Ausbau der Veloroute 11 an der Denickestraße in Eißendorf geht in den nächsten und letzten Abschnitt: Ab Montag, 6. November, wird die Denickestraße zwischen Triftstraße und Lühmannstraße für Straßenbauarbeiten zum Ausbau der Veloroute 11 voll gesperrt.

Für den letzten Bauabschnitt des Veloroutenausbaus in der Denickestraße wird der Bereich zwischen Triftstraße und westlicher Lühmannstraße bis voraussichtlich April 2024 gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr kann den Bereich passieren. Die Denickestraße und die Lühmannstraße enden als Sackgasse vor der Einmündung in den betroffenen Bereich.

Die großräumige Umleitung über den Ehestorfer Weg und Triftstraße bleibt bestehen. Das AK Harburg ist über Weusthoffstraße/Denickestraße und Heimfelder Straße erreichbar. Die Haltestelle Lühmannstraße entfällt. cb