Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt und Land Nr. 16

Von Frank Wiesner

Der Hamburger S-Bahnverkehr wird am 10. Dezember2023 neu strukturiert. Zuvor beeinträchtigt eine Baustelle im Hamburger City-S-Bahn-Tunnel den Verkehr.



Vom Montag, 6.11 bis Sonntag 3.12. wird die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Landungsbrücken gesperrt. Die S1 und S3 fahren als S11 und S31 alle vom Hauptbahnhof über Dammtor nach Altona. Zwischen Altona und Landungsbrücken pendelt die S2 ganztägig (tagsüber im 10-Minuten-Takt). Die "normale" S11 fährt nur zwischen Berliner Tor und Poppenbüttel, die "normale" S31 von Hauptbahnhof nach Neugraben.

Die U1 und U3 fahren wie gewohnt.



Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember gibt es folgende Änderungen:

S1 und S11

Die S1 bleibt bestehen, die S11 wird aufgelöst. Dafür werden in den Hauptverkehrzeiten zusätzliche Züge auf der S1 zwischen Poppenbüttel und Blankenese fahren. Es gibt dann einen 5-Minuten-Takt.

S2 und S21

Die S21 geht zwischen Aumühle und Holstenstraße an die neue S2, der übrige Teil an die neue S5. Die neue S2 startet in Aumühle über Bergedorf, Hauptbahnhof, Dammtor, Sternschanze, Holstenstraße und endet in Altona. In Hauptbahnhof und Altona wird ein bahnsteig- und zeitgleiches Umsteigen vorgesehen. In den Hauptverkehrszeiten gibt es einen 5-Minuten-Takt zwischen Bergedorf und Altona.

S3 und S31

Die S3 gibt den Abschnitt Stade - Neugraben an die neue S5 ab. Die S31 wird in der neuen S5 aufgehen. Die neue S3 braucht deshalb in Neugraben nicht mehr vertärkt oder eingekürzt werden. Das ist eine gute Nachricht: Die Kapazität und Verlässichlichkeit der S3 wird gesteigert. Es kommen auf der S3 zwischen Neugraben und Pinneberg montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr immer 9 Wagen pro Zug eigesetzt, sonst sind es 6 Wagen. Morgens werden 2 zusätzliche Züge pro Richtung eingesetzt.

Die neue S5 verläuft von Stade über Neugraben, Harburg, Hauptbahnhof, Dammtor bis Elbgaustraße und ersetzt damit Teile der heutigen S3, S21 und S31.

Es werden grundsätzlich 6 Wagen eingesetzt. Das Fahrplanangebot wird ab 10. Dezember ausgebaut:

Mehr Züge zwischen Stade, Buxtehude und Neugraben nach und vor den Hauptverkehrszeiten.

Zusätzliche Züge zwischen Neugraben, Harburg und dem Hauptbahnhof in Nebenverkehrszeiten. Immer dann, wenn die S31 bislang nicht bis Neugraben fährt und sonst Züge nach Buxtehude und Stade fahren.

An den Wochenendnächten fahren zusätzliche Züge auf der S3 von der Elbgaustraße über Reeperbahn, Hauptbahnhof, Harburg, Neugraben bis nach Stade.

Darüber hinaus wird die Fahrzeit für die S3 und S5 zwischen Neugraben und Hauptbahnhof um 1,5 Minuten verlängert, weil die Züge länger halten.

Der Fahrplan der neuen S5 wird deutlich stabiler, weil er in Neugraben einen Zeitpuffer von 2 Minuten pro Fahrt hat. Zudem werden die Wendezeiten in Stade und Buxtehude auf über 10 Minuten verdoppelt. Damit übertragen sich nicht mehr ständig Verspätungen aus Hamburg auf die Züge nach Hamburg.

Künftig wird montags bis freitags ab Neugraben von 5:08 bis 21:38 Uhr (bisher 5:39 bis 21:09 Uhr) etwa alle 5 Minuten eine S-Bahn nach Hamburg fahren. Vom Hauptbahnhof wird zwischen 5:16 und 21:46 Uhr (bisher 5:48 und 21:08 Uhr) etwa alle 5 Minuten ein Zug nach Neugraben fahren.

Die S5 fährt künftig montags bis freitags ab Dammtor bis 21:39 Uhr alle 10 Minuten und neu bis 23:39 Uhr alle 20 Minuten eine S-Bahn mindestens bis Neugraben. Am Sonnabend gibt es ab Dammtor einen 30-Minuten-Takt bis 21:19 Uhr, anschließend alle Stunde eine S-Bahn mindestens bis Neugraben. An Sonntagen fahren bis 23:19 Uhr 2 Züge pro Stunde vom Dammtor bis mindestens Neugraben.



Ab 10.12.2023 ändern sich folgende Buslinien in Finkenwerder und Ottensen:

Linie 146 (Harburg - Finkenwerder) gibt den Abschnitt Airbus - Rüschpark an die verschwenkte Linie 350 ab.

Linie 250 (Neugraben - Bf. Altona) erhält in Ottensen einen neuen Linienweg. Künftig fahren die Busse über die Barnerstraße (an der Fabrik vorbei) zum Bahnhof Altona.

Linie 350 (Neuenfelde - Finkenwerder) fährt künftig zwischen dem Airbus-Werk und Fähre über den Rüschpark geführt und wird zum Norderschulweg verlängert. Der Schulverkehr zwischen Neuenfelde und Finkenwerder wird zur neuen Linie 551.

Linie 251 (Neugraben - Finkenwerder) endet und beginnt immer in Finkenwerder, Fähre.



Die Sperrung des Harburger ZOBs wird Änderungen im Busverkehr verursachen. Dazu mehr im Dezember.