Bauarbeiten auf der Bremer Straße: Ernst-Bergeest-Weg wird voll gesperrt

Harburg – Autofahrer im Bereich Bremer Straße, Ecke Ernst-Bergeest-Weg müssen sich in wenigen Tagen auf Behinderungen und eine Umleitung einstellen: Von Montag, 22. Bis Sonnabend, 27. Mai, finden auf der Bremer Straße Arbeiten am Stromnetz statt.

Die Arbeitsstelle befindet sich in der Bremer Straße auf Höhe der Einmündung zum Ernst-Bergeest-Weg. In der Bremer Straße wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen jeweils einspurig auf verschwenkten Fahrstreifen geführt.

Der Ernst-Bergeest-Weg wird im Einmündungsbereich zur Bremer Straße voll gesperrt. Es werden Umleitungsstrecken eingerichtet. cb