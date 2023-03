Bauarbeiten bis Mai 2024: Instandsetzung der nördlichen Georg-Wilhelm-Straße beginnt

Wilhelmsburg - Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) wird in den kommenden Monaten die Geh- und Radwege, die Bushaltstellen sowie die Fahrbahnen in der Georg-Wilhelm-Straße zwischen der Mengestraße und der Harburger Chaussee / Hafenrandstraße instandsetzen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 6. März, und werden voraussichtlich im Mai 2024 abgeschlossen sein. Bereits im Januar haben wie berichtet die Arbeiten im südlichen Teil der Georg-Wilhelm-Straße begonnen.

Die Geh- und Radwege sowie die Fahrbahnen in der Georg-Wilhelm-Straße zwischen Mengestraße und der Harburger Chaussee / Hafenrandstraße sind nach jahrzehntelanger Nutzung sanierungsbedürftig und müssen instand gesetzt werden. In einem ersten Schritt werden die Geh- und Radwege abschnittsweise saniert und optimiert. Zudem werden drei Bushaltestellen erneuert.

Im zweiten Bearbeitungsschritt werden ab diesem Sommer die Fahrbahnen abschnittsweise saniert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Mai 2024 abgeschlossen sein. Ziel der Instandsetzungsmaßnahmen ist es, weitere Schäden zu vermeiden, die Verkehrssicherheit zu verbessern sowie eine leistungsfähige und komfortable Infrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner zu gewährleisten.

Umleitungsstrecken für den Durchgangsverkehr werden vor Ort ausgeschildert. Die Anfahrbarkeit der Grundstücke und Gewerbebetriebe wird im jeweiligen Baufeld bis auf notwendige Unterbrechungen aufrechterhalten. Während der Asphaltierungsarbeiten kann es vereinzelnd zur Sperrung von Zufahrten kommen. Die bauausführende Firma wird die Anlieger:innen mit entsprechendem Vorlauf darüber informieren. Eine fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke ist jederzeit möglich. Radfahrer:innen werden sicher durch die Baufelder geführt.

Die Infrastruktur-Instandsetzung im nördlichen Teil der Georg-Wilhelm-Straße beeinträchtigt weder räumlich noch zeitlich die Erneuerung des südlichen Teils. Die Maßnahmen beeinflussen sich nicht, sie sind entflochten. Es stehen jeweils andere Umleitungsstrecken zur Verfügung. Im südlichen Teil der Georg-Wilhelm-Straße Straße werden seit dem 16. Januar Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. (cb)