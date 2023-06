Bauarbeiten Maldfeldstraße: Bis Ende August bleibt sie Einbahnstraße

Marmstorf – Die Bauarbeiten in der Maldfeldstraße gehen in die nächste Runde: Wie berichtet erneuert der LSBG die Fahrbahndecke und die Radwege im Straßenzug Maldfeldstraße zwischen Bremer Straße und Winsener Straße. Seit einigen Wochen müssen Autofahrer immer wieder mit Sperrungen und Behinderungen wegen der Bautätigkeiten rechnen.

Doch nun wird die Straße für gut zwei Monate zur Einbahnstraße und halbseitig gesperrt: Wie die Polizei mitteilte, wird die Straße bis zum 31. August in Abschnitten mit dem Baufortschritt als Einbahnstraße in Richtung Winsener Straße eingerichtet.

Für Radfahrer und Fußgänger sind die Abschnitte gesperrt. Eine Umleitung für den Radverkehr ist eingerichtet.

Und so geht es weiter: Vom 21. August bis 1. Oktober wird die Fahrbahn abschnittsweise instandgesetzt. Vom 1. Oktober bis etwa 3. November erfolgen Restarbeiten. Ein Großteil der Arbeiten wird in den Sommerferien ausgeführt, ein Teil der Arbeiten erfolgt an Wochenenden. cb