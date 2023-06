Nach über vier Jahren Bauzeit: Bald wieder freie Fahrt auf Ehestorfer Heuweg

Ehestorf – Man mag es ja kaum glauben, aber in gut zwei Wochen soll der Verkehr auf dem Ehestorfer Heuweg wieder normal rollen. Es war fast eine endlose Geschichte: Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 2019. Seitdem hat Harburgs nervigste Baustelle Autofahrer und Anwohner immer wieder auf die Geduldsprobe gestellt.

Doch das soll jetzt endgültig vorbei sein: „Die Verkehrsfreigabe ist nach wie vor vom 30. Juni auf den 1. Juli vorgesehen“, bestätigte Edda Teneyken vom LSBG gegenüber harburg-aktuell. Außerdem sagte sie: „Restarbeiten werden voraussichtlich noch punktuell in den Nebenflächen stattfinden. Hierfür kann es möglicherweise in den verkehrsarmen Zeiten noch lokal zu Einschränkungen kommen. Im Bereich der Buskehre und im Bredenbergsweg wird es noch Bautätigkeiten geben, die aber den Verkehr im Ehestorfer Heuweg nicht beeinträchtigen.“

Die Bauphase war gekennzeichnet durch viele schlechte Nachrichten: Stolleneinbruch, Blockverkehr, Sperrung, Änderung der Verkehrsführung, Einbahnstraße, Kostenexplosion, um nur einige zu nennen, waren dafür verantwortlich, das sich die Bauzeit verdoppelt hat.

Wenn die Restarbeiten am Ehestporfer Heuweg abgeschlossen sind, kommt auf Harburgs Autofahrer die nächste Großbaustelle zu: der komplette Umbau des Harburger Busbahnhofs. Teneyken: „An der Hannoverschen Straße starten wir am 10. Juli mit vorbereitenden Maßnahmen, am 16. Juli geht der Straßenbau dann los.“ cb