Bauernprotest: Am Montag gibt es erneut einen großen Treckerkorso

Harburg - Am Montag wird es auf den straßen im Bezirk Harburg zu Behinderungen kommen. Erneut protestieren Bauern mit einem Treckerkorso gegen die sie betreffenden Beschlüsse der Ampel-Regierung.

Geplant ist ein Korso, der in die Hamburger Innenstadt geht. Deshalb wird es im Bezirk Harburg ab 7:30 Uhr zu Behinderungen kommen. Dann fährt der Treckerkorso, der aus dem Hamburger Süden kommt,über die Bremer Straße los. Besonders betroffenen ist der Straßenzug B75.

Ab etwa 12 Uhr ist mit der Rückfahrt zu rechnen, die über die gleiche Route führt.

Die genaue Fahrtroute: Bremer Straße - Hohe Straße - B75/Wilhelmsburger Reichsstraße - Neuländer Straße - Hannoversche Straße - Brücke des 17. Juni - König-Georg-Deich -Georg-Wilhelm-Straße - Hohe-Schaar-Straße - Rethedamm - Neuhöfer Damm - Roßdamm - Ellerholzbrücke - Veddeler Damm - Am Saalehafen - Am Moldauhafen -Freihafenelbbrücke - Versmannstraße - Überseeallee - Shanghaiallee - Brooktorkai - Am Sandtorkai - Niederbaumbrücke - Baumwall - Vorsetzen - Johannisbollwerk - Bei den St. Pauli-Landungsbrücken - Helgoländerallee - Millerntorplatz - Glacischaussee - Holstenglacis - Karolinenstraße - Messeplatz - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.