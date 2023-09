Behinderungen: Nächster Abschnitt der Maldfeldstraße wird voll gesperrt

Marmstorf – Die Asphaltierungsarbeiten in der Maldfeldstraße laufen auf Hochtouren: Nachdem am Wochenende wie berichtet der Verkehrsknoten am Gewerbegebiet „Beckedorfer Bogen“ unter Vollsperrung asphaltiert wurde, kommt auf die Autofahrer die nächste Sperrung zu.

Von heute, Montag, 11., bis Montag, 18. September, wird die Maldfeldstraße nach Mitteilung der Polizei zwischen Postweg und Beckedorfer Straße voll gesperrt.

Eine Umleitung für die Autofahrer wird eingerichtet. Noch bis zum 1. Oktober wird die wichtige Verbindungsstrasse abschnittsweise für den Durchgangsverkehr zwischen Bremer Straße und Winsener Straße voll gesperrt, um die Asphaltierungsarbeiten durchzuführen. Vom 1. Oktober bis etwa 3. November erfolgen Restarbeiten. cb