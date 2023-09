metronom: In den nächsten Wochen kommt es zu Zugausfällen

Landkreis - In den kommenden Wochen werden bei metronom immer wieder Züge ausfallen. Gründe sind laut des Eisenbahnunternehmens zusätzlich erforderliche Schichten durch Baustellen sowie besonders viele Ausfälle durch Krankheit bei den Lokführern. Welche Züge wann ausfallen, ließe sich laut Unternehmen nicht vorhersagen.

Intern arbeite das Unternehmen, so heißt es, mit "Hochdruck" daran, offenen Schichten kurzfristig nachzubesetzen.. So will man Personal aus Schwestergesellschaften und der Verwaltung in die Züge holen. Dabei liege der Schwerpunkt auf der Besetzung aller großen, linienübergreifenden Strecken, um so großräumige Ausfälle zu minimieren.

Fahrgäste können sich tagesaktuell auf der metronom-Website, in der App oder der FahrPlaner-App informieren. zv