Bei einem zünftigem Oktoberfest wird bei B&K der neue 5er vorgestellt

Heimfeld - Das ist nicht nur was für Fans von BMW. Wenn am Sonnabend ab 10 Uhr der neue 5er bei B&K an der Buxtehuder Straße vorgestellt wird, wird es auch zünftig. Ein Oktoberfest bildet den bayerischen Rahmen. Mit dabei ist die Bruzzelhütte, die nicht nur für Curry-, sondern auch für Weißwurst sorgt. Für Kinder gibt es ein buntes Programm.

Der Star ist natürlich der neue 5er. "Man kann nicht nur schauen, sondern auch eine Probefahrt machen", so Filialleiter David Breuer.

Es ist die achte Generation des 5er, die vorgestellt wird. Zu sehen sind bei B&K die vollelektrische Limousine, der 520E und der Diesel, der 520i.

Richtig neu ist, dass das Fahrzeug autonom fahren kann. Das wird über einen Knopf im Lenkrad aktiviert. Kurz darauf können die Hände vom Steuer genommen werden. Das soll bis zu Tempo 130 auf der Autobahn und bis zu Tempo 60 bei Stau funktionieren. Eine Kamera überwacht in der Zeit den Fahrer. Sie prüft, ob er "bei der Sache ist", indem sie ständig die Augenführung analysiert. zv