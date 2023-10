Nach Fahrzeugbrand im Elbtunnel: Drei Röhren wieder für den Verkehr freigegeben

Waltershof - Großalarm im Elbtunnel: Nach einem Fahrzeugbrand wurde die A7 in beide Richtungen voll gesperrt. Zwei Fahrzeuge gerieten nach einem Auffahrunfall in der Oströhre nach einem Unfall in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot mit rund 100 Kräften im Einsatz. Im morgendlichen Berufsverkehr herrschte Verkehrschaos. Giftiger Qualm breitete sich im Tunnel aus. Die Menschen aus den Autos hinter dem Unfall brachten sich über Sicherheitstüren in die Nebenröhre in Sicherheit.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sechs Personen, darunter auch ein Kind, bei dem Unfall verletzt worden sein. Sie kamen ins Krankenhaus, hieß es.

Unklar ist auch, wann der Elbtunnel wieder komplett freigegeben wird. Wenn die Fahrzeuge entfernt werden, muss anschließen der Zustand der Fahrbahn und des Tunnels überprüft werden.

Leichte Entwarnung gab es gegen 12.30 Uhr: Die Polizei hat die Röhren, die nicht vom Brand betroffen sind, wieder für den Verkehr freigegeben.

In Richtung Norden gibt es Stau auf zehn Kilometern Länge ab dem Dreieck Südwest. Der Elbtunnel sollte derzeit weiträumig umfahren werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert. cb/zv