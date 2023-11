Dampfschiffsweg: Bauarbeiten gehen mit Kreuzungs-Sperrung weiter

Harburg – Seit April sorgen die Bauarbeiten im Dampfschiffsweg für Verkehrsbehinderungen im Binnenhafen. Im Anschluss an die Vollsperrung der Straße wurde nun die Kreuzung im Bereich Dampfschiffsweg/Lauenbruch Ost gesperrt, um sie zu erneuern (Foto). Für die Dauer der Arbeiten ist die Durchfahrt von Lauenbruch Ost in den Dampfschiffsweg und umgekehrt nicht möglich.

Nach der Fertigstellung der Erd- und Asphaltarbeiten bis einschließlich der Binderschicht und der Aufnahme des Verkehrs in beide Richtungen im Abschnitt Dampfschiffsweg zwischen Lauenbruch Ost und Zitadellenstraße, wird nun der Kreuzungsbereich Dampfschiffsweg/ Lauenbruch Ost neu hergestellt. Während der Arbeiten ist die Durchfahrt von Lauenbruch Ost in den Dampfschiffsweg und umgekehrt nicht möglich.

Der Verkehr im Dampfschiffsweg wird einspurig, mit Hilfe einer Ampel, an der Kreuzungsbaustelle vorbeigeführt. Der Fuß- und Radverkehr kann den Bereich passieren.

Und so geht es in diesem Bereich weiter: In der Zeit von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. November, wird der Dampfschiffsweg zur endgültigen Herstellung der Asphaltdecke im gesamten Bereich Dampfschiffsweg zwischen Lauenbruch Ost inklusive Kreuzungsbereich und Zitadellenstraße noch einmal vollgesperrt. Der Fuß- und Radverkehr kann den Bereich passieren. Umleitungen werden eingerichtet. cb