Erneuter Streik legt Fährverkehr ab Donnerstag für 48 Stunden lahm

Finkenwerder - Erneuter Streik bei der Hadag. Von Donnerstag und Freitag, 13. und 14. März, wird die Arbeit für 48 Stunden niedergelegt.. Der Streik beginnt am Donnerstag um 4 Uhr und endet am Sonnabend um 4 Uhr morgens.

In der Zeit werden keine Fähren im Hamburger Hafen fahren.Betroffen sind dann auch Fahrgäste in Finkenwerder und die Mitarbeitern von Airbus. Die Hochbahn verstärkt in der Zeit die Buslinien 150 und X86 verstärkt. Die Linie X86 fährt pendelt des Streiks ohne Zwischenhalt zwischen dem Bahnhof Altona und Airbus. dl