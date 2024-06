Featured

Freie Fahrt in Ehestorf: Kreisel am Kiekeberg schon eine Woche früher fertig

Ehestorf – Das ging ja flott: Nach nicht einmal einer Woche Bauzeit ist der Kreisverkehr in Ehestorf schon zum Wochenende wieder freigegeben worden. Eigentlich waren für die am vergangenen Montag begonnen Bauarbeiten zwei Wochen eingeplant worden.

Doch schon am Sonnabendvormittag erlebten die Autofahrer am Kiekeberg eine Überraschung: Die Absperrungen waren verschwunden und es gab wieder freie Fahrt am Kreisel, an dem sich die Kreisstraßen 20 und 49 treffen.

Und das ist auch gut so, denn aufgrund zahlreicher Sperrungen und Veranstaltungen erwartet Harburg Stadt und Land wie berichtet ein Wochenende mit massiven Verkehrsbehinderungen.