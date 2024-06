Featured

Gemeinde Seevetal: Verkehrsbehinderungen am Sonntag erwartet

Seevetal – Nicht nur in Hamburg blickt man mit etwas Sorge auf das bevorstehende Wochenende: Verkehrstechnisch wird wie berichtet einiges los sein. Unter anderem beginnt am Freitag, 7. Juni um 22 Uhr die 55-Stunden-Sperrung der A7. Außerdem wird am selben Wochenende die S-Bahn zwischen Harburg und Wilhelmsburg ausfallen.

Auch die Gemeinde Seevetal erwartet am Sonntag – dem Tag der Europawahl - Verkehrsbehinderungen. Zwei Routen der angemeldeten Fahrradsternfahrt unter dem Motto "Rad fahren, Klima schützen!" führen durch das Gemeindegebiet.

Eine Route führt von Süden kommend über Helmstorf und Lindhorst zu einem ersten Sammelpunkt in der Kirchstraße in HIttfeld und von dort weiter über Karoxbostel und Glüsingen zum Parkplatz an der Pulvermühle. Eine weitere Route führt von Stelle aus kommend über Maschen ebenfalls zum Parkplatz an der Pulvermühle. Von dort führt die Route vereint über die Glüsinger Straße und die Rönneburger Straße durch Meckelfeld Richtung Harburg weiter. Im Gemeindegebiet werden die Teilnehmer zwischen 10 und 12 Uhr erwartet.

Zudem wird der Motorrad-Gottesdienst in Hamburg erfahrungsgemäß auch viele Biker von südlich der Elbe anziehen, die abseits der Autobahnen ihr Ziel erreichen wollen. Hinzu kommt, dass am Wochenende der Elbtunnel gesperrt ist und bei dann zu erwartenden Staulagen auf der A 1 verstärkt auch auf die Straßen im Seevetaler Gemeindenetz ausgewichen wird. Die Gemeinde bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Berücksichtigung bei der Planung von Fahrten.

