Laternenumzug der Gilde: Diese Straßen werden am 5. November kurzzeitig gesperrt

Harburg – Am Sonntag, 5. November, steht in Harburg ein echter Super-Sonntag auf dem Programm: An diesem Tag finden Kulturtag, Shopping-Sonntag, Lions-Tage und der traditionelle Laternenumzug der Harburger Schützengilde statt.

Für viele Menschen ist vor allem der große Laternenumzug der Harburger Schützengilde mit anschließendem Feuerwerk vor dem Harburger Rathaus das große Highlight.

Auch in diesem Jahr rechnet die Polizei wieder mit etwa 4000 Teilnehmern, die in drei Marschsäulen, begleitet von mehreren Spielmannszügen zum Harburger Rathaus unterwegs sein werden.

An diesem Abend müssen Autofahrer in Harburg mit Behinderungen rechnen, denn mehrere Straßen werden für den Umzug von etwa 18 bis 18.45 Uhr komplett gesperrt.

Marschsäule 1: Alter Postweg – Schwarzenbergstraße – Knoopstraße – Julius-Ludowieg-Straße – Harburger Rathausplatz

Marschsäule 2: Vorplatz Marktkauf – Moorstraße – Wilstorfer Straße – Lüneburger Straße – Harburger Ring – Knoopstraße - Julius-Ludowieg-Straße - Harburger Rathausplatz

Marschsäule 3: Herbert und Greta Wehner-Platz – Harburger Ring (Richtung Wilstorfer Straße) – Lüneburger Straße – Harburger Ring – Knoopstraße – Julius-Ludowieg-Straße – Harburger Rathausplatz. cb