Zehn Tage Baustelle am Langenberg: Bremer Straße wird zur Staufalle

Eißendorf – Autofahrer auf der Bremer Straße werden seit gestern auf eine echte Geduldsprobe gestellt: Am Montag wurde, wie bereits angekündigt, die Baustelle in Höhe Langenberg eingerichtet. Die Bremer Straße ist in diesem Bereich jetzt einspurig, eine Ampel regelt den Verkehr. Außerdem wurde der Langenberg in beide Richtungen gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können den Baustellenbereich passieren.

Grund für die Bauarbeiten sind Arbeiten von Stromnetz Hamburg: „Wir bauen in dem Bereich ein neues Straßenkreuz. Das bedeutet, das wir unsere Leitungen von einer Straßenseite auf die andere Straßenseite bringen“, sagte Anette Polkehn-Appel, Pressesprecherin von Stromnetz Hamburg, auf Anfrage von harburg-aktuell.

Die Auswirkungen der Baustelle auf die vielbefahrene Bundesstraße 75 sind deutlich zu spüren: Vor allem Richtung Stadtauswärts kommt es zu langen Wartezeiten. Der Verkehr staute sich Montag teilweise bis zur Friedhofstraße zurück. Und auch in den nächsten Tagen ist mit Wartezeiten in diesem Bereich zu rechnen: Die Arbeiten werden voraussichtlich noch zehn Tage, bis zum 27. Oktober, andauern. cb